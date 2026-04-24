Энн Хэтэуэй и Эмили Блант в музее Виктории и Альберта в Лондоне снова заставили всех смотреть на себя

Энн Хэтэуэй и Эмили Блант / © Associated Press

Кажется, что актрисы Энн Хэтэуэй и Эмили Блант совсем не имеют перерыва и ежедневно активно занимаются продвижением фильма «Дьявол носит Prada 2», в котором вернулись к своим уже культовым ролям. И после того как они посетили в Лондоне презентацию фильма, которая сопровождалась роскошной красной дорожкой, актрисы посетили фотосессию в музее Виктории и Альберта.

Энн надела изысканное длинное бархатное платье черного цвета от Armani Privé из коллекции осень-зима 2024. Платье было сшито как жакет, имело длинные рукава и полностью декорировано стразами и жемчугом, которые напоминали звезды.

Эмили же выбрала черную классическую водолазку с длинными рукавами и текстурированную юбку, которая как будто была усеяна цветами. Это был наряд от Michael Kors осень-зима 2026.

Конечно же мероприятие посетила и Мерил Стрип, но она выбрала брючный ансамбль от Armani Privé из кутюрной коллекции из коллекции весна-лето 2019 года, шелковый жакет которого был украшен роскошным красным бантом на горловине.

Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мэрил Стрип / © Associated Press

В украинский прокат фильм выходит 30 апреля.