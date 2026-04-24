Конфликт исчерпан: Сокольническая громада и аэропорт "Львов" подписали меморандум о сотрудничестве

Реклама

Об этом сообщили во время брифинга во Львовской областной военной администрации.

Заместитель председателя ЛОВА Юрий Бучко заявил, что последние месяцы вокруг аэропорта шли активные политические дискуссии, однако областные власти решили перейти к практическим решениям.

«Последние несколько месяцев мы наблюдаем за разными политическими дискуссиями, средствами массовой информации о развитии государственного предприятия. Подчеркиваю, что государственное предприятие: развивать его или не развивать — исключительно принадлежит органам государственной власти. Львовская областная военная администрация не могла стоять в стороне от этих дискуссий. Собственно, мы создали рабочую группу, наработали документ — меморандум о развитии и становлении государственного предприятия. Подписали его совместно с Сокольнической громадой и аэропортом. Этот документ предусматривает развитие аэропорта», — подчеркнул он.

Реклама

Бучко также отверг обвинения городского головы Львова относительно якобы «резервирования» земель под аэропорт, подчеркнув, что такого юридического понятия не существует. По его словам, объем земель будет определяться в соответствии с реальными потребностями предприятия.

Кроме того, чиновник отметил действующий генеральный план Сокольников и раскритиковал действия городского совета Львова.

В то же время председатель ЛОВА Максим Козицкий откровенно удивлен позицией ЛГС и обвинил мэрию в заинтересованности.

«Очень удивлен позицией Львовского городского совета относительно сегодняшнего подписания меморандума между ГП «Международный аэропорт Львов» имени Даниила Галицкого», Сокольнической громадой и Львовской ОВА. Этот меморандум — конструктивная дорожная карта между аэропортом и смежной громадой. Документ фиксирует рамки для дальнейшего развития аэродрома, учитывает вопросы безопасности полетов, экологические ограничения, градостроительную документацию, использование земель и транспортную инфраструктуру. Роль ОВА в этом процессе не сводится к тому, чтобы встать на чью-либо сторону. Она является модератором и координатором — чтобы стороны не обменивались заявлениями через медиа, а садились за стол и договаривались о конкретных вещах. Более того, все публичные беспокойства, озвученные Львовским городским советом, при координации ОВА учли и переложили на бумагу. Но, как оказалось, городской совет все равно недоволен. Тогда возникает логичный вопрос: может быть, причина этой медийной риторики — не интересы аэропорта? Может быть, речь идет о чем-то другом?» — подчеркнул он.

Реклама

В свою очередь директор аэропорта Татьяна Романовская заявила, что ситуация вокруг развития аэропорта переходит в конструктивное русло.

«Хочу вас сегодня немного порадовать: вопросы уже стоят на решении в плюс развития самого аэропорта. Поэтому все эти манипуляции важно остановить, ведь мы интенсивно работаем над практическим восстановлением аэропорта. Происходит серьезная коммуникация по поводу будущего», — сказала она.

Глава Сокольнической территориальной громады Тарас Сулимко подчеркнул, что подписание меморандума стало результатом длительного диалога.

«Очень радует, что, наконец, мы вышли на такой конструктивный диалог. Мы всегда декларировали свои благие намерения», — отметил он.

Реклама

Ожидается, что реализация положений меморандума позволит согласовать интересы государства и громады, снять напряжение вокруг застройки территорий и создать условия дальнейшего развития стратегического объекта инфраструктуры Львовщины.