Конфлікт вичерпано: Сокільницька громада та аеропорт «Львів» підписали меморандум про співпрацю

Про це повідомили під час брифінгу в Львівська обласна військова адміністрація.

Заступник голови ЛОВА Юрій Бучко заявив, що останні місяці навколо аеропорту точилися активні політичні дискусії, однак обласна влада вирішила перейти до практичних рішень.

«Останні кілька місяців ми спостерігаємо за різними політичними дискусіями, засобами масової інформації щодо розвитку державного підприємства. Наголошую, що державного підприємства: розвивати його чи не розвивати – виключно належить органам державної влади. Львівська обласна військова адміністрація не могла стояти осторонь цих дискусій. Власне, ми створили робочу групу, напрацювали документ – меморандум про розвиток і розбудову державного підприємства. Підписали його спільно з Сокільницькою громадою та аеропортом. Цей документ передбачає розвиток летовища», – наголосив він.

Бучко також відкинув звинувачення міського голови Львова щодо нібито «резервування» земель під аеропорт, підкресливши, що такого юридичного поняття не існує. За його словами, обсяг земель визначатиметься відповідно до реальних потреб підприємства.

Крім того, посадовець наголосив на чинності генерального плану Сокільників і розкритикував дії міської ради Львова.

Водночас голова ЛОВА Максим Козицький відверто здивований позицією ЛМР та звинуватив мерію в зацікавленості :

«Дуже здивований позицією Львівської міської ради щодо сьогоднішнього підписання меморандуму між ДП «Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького», Сокільницькою громадою та Львівською ОВА.Цей меморандум – конструктивна дорожня карта між аеропортом і суміжною громадою. Документ фіксує рамки для подальшого розвитку летовища, враховує питання безпеки польотів, екологічні обмеження, містобудівну документацію, використання земель і транспортну інфраструктуру.Роль ОВА в цьому процесі не зводиться до того, щоб стати на чийсь бік. Вона є модератором і координатором – щоб сторони не обмінювалися заявами через медіа, а сідали за стіл та домовлялися про конкретні речі. Більше того, всі публічні занепокоєння, які озвучувала Львівська міська рада, за координації ОВА врахували й поклали на папір. Та, як виявилося, міська рада все одно незадоволена. Тоді виникає логічне запитання: можливо, причина цієї медійної риторики – не інтереси аеропорту? Можливо, йдеться про щось інше?», — підкреслив він

Своєю чергою директорка аеропорту Тетяна Романовська заявила, що ситуація навколо розвитку летовища переходить у конструктивне русло.

«Хочу вас сьогодні трохи потішити: питання вже стоять на вирішенні в плюс розвитку самого летовища. Тому всі ці маніпуляції важливо зупинити, адже ми вже інтенсивно працюємо над практичним відновленням аеропорту. Відбувається серйозна комунікація щодо майбутнього», – сказала вона.

Голова Сокільницької територіальної громади Тарас Сулимко підкреслив, що підписання меморандуму стало результатом тривалого діалогу.

«Дуже тішить, що нарешті ми вийшли на такий конструктивний діалог. Ми завжди декларували свої добрі наміри», – зазначив він.

Очікується, що реалізація положень меморандуму дозволить узгодити інтереси держави та громади, зняти напругу навколо забудови територій і створити умови для подальшого розвитку стратегічного об’єкта інфраструктури Львівщини.