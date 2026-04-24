Прогулянки з собакою навесні: як впоратися з натягнутим повідцем без стресу

Собака

Багато власників собак помічають одну й ту саму зміну з приходом весни — прогулянки раптово стають вдвічі довшими. Тварини, які раніше спокійно гуляли, починають часто зупинятися, тягнути повідець або відволікатися на кожен запах. На думку експертів, ці зміни зумовлені різким посиленням ароматів, що з’являються на вулиці в цей час року.

Про це пише Daily Mail.

Замість того, щоб боротися з улюбленцями на кожному кроці, фахівці радять просто дозволити їм досліджувати навколишній світ. Нюх собаки в десятки тисяч разів сильніше за людське, що дозволяє їй відчувати запахи, які ми навіть не помічаємо. Взимку через низькі температури та низьку активність дикої природи пахучих слідів у парках небагато. Проте з потеплінням рослини починають виділяти інтенсивні аромати, а активність тварин зростає.

«Весною навколишнє середовище стає набагато багатшим на запахи рослин та диких тварин. Для собак це створює величезну кількість нової інформації для вивчення. Обнюхування дозволяє їм збирати дані про інших тварин, територію та довкілля, тому прогулянки в цей час можуть бути значно повільнішими», — пояснює Джо Хіндс, сертифікована спеціалістка з поведінки собак компанії Years.

Головні помилки власників

Хоча така поведінка є природною, реакція господарів може зіпсувати прогулянку обом. Експерти виділяють кілька критичних помилок:

Надмірне натягування повідця: це посилює стрес і може спровокувати агресію.

Покарання за обнюхування: не варто сварити собаку за природне заняття, яке є формою розумової стимуляції.

Поспіх: швидкі прогулянки позбавляють тварину можливості емоційної регуляції.

Непослідовна дресировка: суперечливі сигнали лише посилюють проблему тяги повідця.

«Обнюхування — це важлива форма розумової стимуляції. Можливість вивчати предмети під час прогулянок допомагає тваринам розслабитися та краще регулювати емоції», — додає пані Хіндс.

Як зробити прогулянки приємними: поради експертів

Найкращий спосіб впоратися з відволіканнями навесні — це знайти баланс між дисципліною та дослідженням. Фахівці рекомендують дозволяти собаці обнюхувати все навколо, використовуючи при цьому навчання на основі винагород.

Також корисним буде:

Обирати тихіші місця для прогулянок з меншою кількістю подразників.

Забезпечувати розумове навантаження вдома, щоб зменшити надмірне збудження на вулиці.

Проявляти терпіння. Собаки не упрямляться — вони просто реагують на середовище, яке стало занадто цікавим.

Водночас ветеринари з Утрехтського університету (Нідерланди) застерігають: іноді зміни в поведінці можуть свідчити про біль. Вчені виділили 17 ознак, які власники часто ігнорують. Серед очевидних симптомів — кульгавість чи відмова від ігор. Однак існують і менш зрозумілі ознаки: облизування носа, часте позіхання або інтенсивне обнюхування повітря.

Дослідження показують, що лише половина власників здатна розпізнати такі симптоми, як нічне занепокоєння або надмірна прив’язаність, які насправді можуть вказувати на проблеми зі здоров’ям.

«Весна — це хвилюючий час для собак, їхній світ раптово наповнюється життям. Розуміння цього зробить прогулянки приємнішими і для тварини, і для її власника», — підсумовує Джо Хіндс.

Нагадаємо, за словами ветеринарів, собаки часто лягають на одяг своїх господарів, оскільки знайомий запах діє на них заспокійливо і створює відчуття безпеки. Завдяки своєму надзвичайно розвиненому нюху, тварини шукають аромат власника, щоб розслабитися, особливо коли нервують.

Водночас фахівці попереджають, що собаки здатні вловлювати і запах стресу господаря на одязі, що може передавати тривогу і їм.