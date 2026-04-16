Чому собаки нахиляють голову: вчені пояснили, що це означає насправді

Собака / © unsplash.com

Реклама

Коли собака схиляє голову, почувши голос господаря, це може свідчити не про емоцію, а про складну роботу мозку. Дослідження показують: тварини таким чином намагаються краще зрозуміти людську мову та інтонацію.

Про це повідомило видання Popular Science.

Науковці досі не мають однозначної відповіді, чому саме собаки нахиляють голову, однак сучасні дані вказують на зв’язок цієї поведінки з обробкою мовлення. За словами дослідниці взаємодії людини і тварин Кортні Секстон, собаки еволюційно пристосувалися до співжиття з людьми протягом 20–30 тисяч років і навчилися аналізувати людську мову подібно до людей.

Реклама

Зокрема, дані МРТ демонструють: знайомі слова активують у собак ліву півкулю мозку, незалежно від інтонації. Водночас незнайомі слова, сказані звичним тоном, стимулюють праву півкулю.

Ці висновки підтверджує і дослідження 2025 року за участі 103 собак. Власники фільмували реакцію тварин у різних умовах — від спокою до слухання знайомих слів. Найчастіше нахил голови фіксували саме під час емоційного спілкування зі знайомими словами. Це свідчить, що собаки реагують не просто на звук, а на сам факт комунікації з людиною.

Цікаво, що більшість тварин нахиляли голову праворуч. Вчені припускають: це може означати активну роботу лівої півкулі мозку, яка відповідає за мовлення. Втім, цей зв’язок поки що залишається гіпотезою.

Дослідники також помітили певні відмінності між статями. Самці частіше і сильніше нахиляли голову вправо, ніж самки. Водночас науковці наголошують: це не означає, що вони краще розуміють мову — йдеться лише про різницю в обробці інформації.

Реклама

Водночас не всі собаки демонструють таку поведінку. У частини тварин нахил голови може бути пов’язаний із новизною або несподіваністю ситуації. Проте результати дослідження свідчать: найчастіше це відбувається саме під час соціальної взаємодії з людиною.

Популярне уявлення, що собаки роблять це «заради милоти», науковці заперечують. Хоча люди дійсно сприймають таку поведінку як більш привабливу, це радше наслідок еволюції — так званої неотенії, коли дорослі тварини зберігають риси, що викликають у людей турботу.

