АЗ Алкмар — Шахтар: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
У першому поєдинку "гірники" розгромили нідерландський клуб з рахунком 3:0.
У четвер, 16 квітня, донецький "Шахтар" позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 9 квітня на стадіоні Генріка Реймана в польському Кракові та завершилася розгромною перемогою "гірників" (3:0).
Де дивитися матч АЗ Алкмар — Шахтар
В Україні поєдинок "АЗ Алкмар" — "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "АЗ Алкмар" — "Шахтар".
Переможець цієї пари у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).