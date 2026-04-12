Баварія — Реал Мадрид: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид — "Баварія" / © Associated Press

У середу, 15 квітня, мюнхенська "Баварія" прийме мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді та завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 2:1.

Прогноз букмекерів на матч Баварія — Реал Мадрид

Фаворитом матчу-відповіді букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Нічия — 5,00. Виграш "вершкових" — 4,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають безсумнівну перевагу мюнхенцям. На вихід німецького клубу до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Прохід до наступної стадії підопічних Альваро Арбелоа, за яких виступає український воротар Андрій Лунін, оцінений коефіцієнтом 6,00.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія). У першій зустрічі парижани вдома перемогли з рахунком 2:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.