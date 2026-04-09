Кінолог назвав 3 породи собак, яких він ніколи б не завів: у чому причина

Кавказька вівчарка

Реклама

Експерт із поведінки собак Вілл Атертон поділився переліком порід, яких він не став би заводити, попри багаторічний досвід роботи з різними тваринами.

Про це повідомило видання Express.

Атертон зазначив, що навіть фахівці з дресирування не завжди обирають певні породи для власного життя, адже ключовим є не лише досвід, а й відповідність собаки стилю життя людини. Він наголосив, що утримання собаки потребує часу, ресурсів і готовності працювати з поведінкою тварини протягом усього її життя.

Реклама

Першою у списку стала турецька кангал — велика й фізично сильна порода, яка походить із провінції Сівас у Туреччині. Історично цих собак використовували для охорони худоби від хижаків, зокрема вовків, ведмедів і шакалів. За словами Атертона, кангали вирізняються відданістю, розумом і вираженими захисними інстинктами. Водночас саме ці риси роблять їх складними для утримання в умовах звичайного сімейного життя.

Другою породою експерт назвав кавказьку вівчарку. Вона походить із Кавказького регіону й також використовувалася як охоронець стада. Ці собаки відомі великими розмірами, витривалістю та сильним інстинктом захисту. Атертон зазначив, що за характеристиками кавказька вівчарка подібна до кангала, але може бути ще складнішою у вихованні. Він підкреслив, що навіть за наявності досвіду не вважає цю породу відповідною для свого способу життя.

Третя порода — англійський мастиф. Це одна з найдавніших і найважчих порід, яку історично використовували як сторожову собаку, а також у військових і мисливських цілях. Мастифи відомі спокійним характером і відданістю, через що їх часто називають «ніжними велетнями». Водночас експерт звернув увагу на коротку тривалість життя цієї породи — у середньому від 6 до 10 років — і схильність до низки захворювань, зокрема проблем із суглобами, серцем та ожиріння.

У своєму відео Атертон також наголосив, що рішення завести собаку не має бути імпульсивним. Він рекомендує майбутнім власникам заздалегідь вивчити особливості породи, оцінити власні можливості та врахувати потребу в дресируванні. Окремо фахівець порадив розглядати варіант узяття собаки з притулку або через благодійні організації.

Реклама

Публікація викликала активне обговорення серед користувачів. Частина коментаторів погодилася з оцінками експерта, інші ж зазначили, що багато залежить від умов утримання, виховання та індивідуальних особливостей конкретної тварини.

