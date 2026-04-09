Кінолог назвав 3 породи собак, яких він ніколи б не завів: у чому причина
Експерт із поведінки собак назвав породи, які не обрав би для себе.
Експерт із поведінки собак Вілл Атертон поділився переліком порід, яких він не став би заводити, попри багаторічний досвід роботи з різними тваринами.
Про це повідомило видання Express.
Атертон зазначив, що навіть фахівці з дресирування не завжди обирають певні породи для власного життя, адже ключовим є не лише досвід, а й відповідність собаки стилю життя людини. Він наголосив, що утримання собаки потребує часу, ресурсів і готовності працювати з поведінкою тварини протягом усього її життя.
Першою у списку стала турецька кангал — велика й фізично сильна порода, яка походить із провінції Сівас у Туреччині. Історично цих собак використовували для охорони худоби від хижаків, зокрема вовків, ведмедів і шакалів. За словами Атертона, кангали вирізняються відданістю, розумом і вираженими захисними інстинктами. Водночас саме ці риси роблять їх складними для утримання в умовах звичайного сімейного життя.
Другою породою експерт назвав кавказьку вівчарку. Вона походить із Кавказького регіону й також використовувалася як охоронець стада. Ці собаки відомі великими розмірами, витривалістю та сильним інстинктом захисту. Атертон зазначив, що за характеристиками кавказька вівчарка подібна до кангала, але може бути ще складнішою у вихованні. Він підкреслив, що навіть за наявності досвіду не вважає цю породу відповідною для свого способу життя.
Третя порода — англійський мастиф. Це одна з найдавніших і найважчих порід, яку історично використовували як сторожову собаку, а також у військових і мисливських цілях. Мастифи відомі спокійним характером і відданістю, через що їх часто називають «ніжними велетнями». Водночас експерт звернув увагу на коротку тривалість життя цієї породи — у середньому від 6 до 10 років — і схильність до низки захворювань, зокрема проблем із суглобами, серцем та ожиріння.
У своєму відео Атертон також наголосив, що рішення завести собаку не має бути імпульсивним. Він рекомендує майбутнім власникам заздалегідь вивчити особливості породи, оцінити власні можливості та врахувати потребу в дресируванні. Окремо фахівець порадив розглядати варіант узяття собаки з притулку або через благодійні організації.
Публікація викликала активне обговорення серед користувачів. Частина коментаторів погодилася з оцінками експерта, інші ж зазначили, що багато залежить від умов утримання, виховання та індивідуальних особливостей конкретної тварини.
Нагадаємо, не всі собаки однаково схильні до хвороб. Ветеринарка оприлюднила список із 10 порід із найменшими ризиками для здоров'я.