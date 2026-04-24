Выглядела роскошно: Энн Хэтэуэй в сером изысканном костюме с баской сходила на интервью

Поскольку актриса Энн Хэтэуэй сейчас в Лондоне занимается продвижением своих фильмов «Мать Мария» и «Дьявол носит Prada 2», сходила и на интервью на радио BBC, чтобы рассказать о своей работе.

Выбрала для появления актриса образ от британского бренда Stella McCartney, который дизайнер представила в коллекции осень-зима 2026. Ансамбль включал трикотажную юбку-карандаш и кардиган, который был украшен баской с искусственным коричневым мехом.

Также в образе можно заметить элегантные туфли винного оттенка от Christian Louboutin и роскошные аксессуары от Bvlgari.

Кстати, похожий ансамбль с меховой отделкой от Stella McCartney также недавно носила Зендея, но белого цвета.