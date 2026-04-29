Скандал через позицію щодо Росії та війни в Україні: в Естонії розкритикували президента

В Естонії розкритикували слова президента про діалог із Росією

Політики як з коаліції, так і з опозиції розкритикували заяви президента Естонії Аларa Каріса щодо Росії та перспектив закінчення війни в Україні.

Президент озвучив свою позицію під час офіційного візиту до Фінляндії 28 квітня, повідомляє news.err.

Разом із президентом Фінляндії Александером Стуббом він заявив, що Європі в майбутньому доведеться відновити діалог із Росією після завершення війни, а також зробити висновки з помилок, допущених на початку російського вторгнення.

Однак частина естонських політиків не погодилася з цими оцінками.

Політична суперечка в Естонії через заяви про Росію і мирні переговори

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна (Eesti 200) заявив, що позиція президента суперечить зовнішній політиці Естонії.

«Бажання Аларa Каріса вести діалог із Росією суперечить європейській та естонській зовнішній політиці і лише дає Путіну можливість висувати свої вимоги та ультиматуми. Ідея про припинення вогню ще після лютого 2022 року ігнорує те, що тоді Путін уже висував ультиматуми щодо суверенітету України та безпеки НАТО», — сказав Тсахкна.

Подібну позицію висловили і в опозиції. Голова партії Isamaa Урмас Рейнсалу наголосив, що відповідальність за війну не може перекладатися на Європу.

«Якщо говорити про можливість зупинки бойових дій навесні 2022 року, я з цим не погоджуюся. Україна та Росія справді вели переговори, але вони зірвалися після подій, зокрема в Бучі. Росія досі не демонструє наміру відмовлятися від своїх військових цілей», — заявив він.

Лідер Соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметс також заявив про зміну фокуса дискусії.

«Естонія та Європа досі були зосереджені на тому, як Росія може завершити свою агресію та як запобігти майбутнім загрозам. Тепер обговорення зміщується в бік того, коли і як можливий діалог із Росією», — сказав він.

Раніше, напередодні візиту до Фінляндії, Каріс в інтерв’ю фінському виданню Yle заявив, що Європа втратила можливість почати мирні переговори на початку війни, однак підкреслив, що Росія може змінитися в майбутньому.

А 27 квітня він також заявив газеті Helsingin Sanomat, що Європа має готуватися до відновлення контактів із Росією після завершення війни.

Під час спільної пресконференції у Гельсінкі Каріс повторив цю думку, зазначивши, що Росія залишиться сусідом Європи незалежно від результату війни.

«Речі вже не будуть такими, як раніше, але Росія залишиться нашим сусідом. Якщо відкрити карту, це очевидно», — сказав президент Естонії, також провівши історичну аналогію з Столітньою війною між Англією та Францією.

Президент Фінляндії Александер Стубб, своєю чергою, заявив, що питання контактів із Росією обговорюється в Європі системно.

«У Європі немає дискусії про те, чи потрібно говорити з Росією, є дискусія про те, коли і як це робити», — сказав він.

Він також наголосив на необхідності єдності в ЄС і зауважив, що рішення про комунікацію з Росією не мають ухвалюватися в односторонньому порядку.

