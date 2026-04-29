Принцеса Анна в скромному смарагдовому аутфіті відвідала Національний театр
Принцеса Анна відвідала Національний театр на Саутбенці.
Сестра короля Чарльза виконує свої королівські обов’язки в Лондоні, доки її брат-король перебуває з дружиною Каміллою з державним візитом у США.
Її Високість приїхала з нагоди присудження театрові премії імені принцеси Анни за досягнення у галузі навчання в рамках програми професійної освіти.
Принцеса одягла білу сорочку, смарагдове пальто і таку саму картату спідницю, а взута була в шкіряні туфлі з лаковим носком на невисоких підборах. На плечі вона несла невелику сумку, у вухах мала перлинні сережки, на губах — трохи блиску, а також класичне укладання волосся.
