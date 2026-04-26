Принцеса Анна одягла фірмові сережки своєї покійної матері – королеви Єлизавети II
21 квітня, у день 100-річчя королеви Єлизавети II, її дочка принцеса Анна з'явилася на публіці у сережках покійної монархині.
Королівська принцеса відкрила меморіальну дошку на честь офіційного відкриття саду королеви Єлизавети II у Ріджентс-парку на честь 100-річчя від дня народження монархині, а потім відвідала спеціальний прийом у Букінгемському палаці разом із рештою родичів.
75-річна принцеса обрала для виходу яскраве морквяне пальто, віддаючи шану своїй матері, яка любила носити яскраві вбрання, а також перлинні сережки-вісячки, на яких дві розташовані поруч перлини звисали із золотої застібки, що колись належали її матері.
До пальта принцеса Анна також прикріпила блискучу брошку у формі листка та доповнила образ строкатим шарфом.
Вже в палаці на прийомі дочка Єлизавети II з'явилася в костюмі червоного кольору з принтом, а на її шиї було видно перли з трьох ниток - також улюблена прикраса покійної королеви.
Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі та принцеса Уельська Кейт також віддали шану королеві Єлизаветі II у своїх образах.