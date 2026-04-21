ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Король Чарльз III виступив зі зворушливою промовою в 100-й день народження його матері — королеви Єлизавети II

Його Величність вшанував пам’ять своєї покійної матері в сотий ювілей від дня її народження.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Чарльз та Єлизавета II

Сьогодні, 21 квітня, королівська родина відзначає сторіччя від дня народження королеви Єлизавети II, яка народилася 21 квітня 1926 року.

ЇЇ син — король Чарльз — виступив із записаною промовою, присвяченою життю та спадщині королеви Єлизавети.

Єлизавета Боуз-Лайон з дочкою принцесою Єлизаветою, 1926 рік / © Getty Images

«Сьогодні, коли ми святкуємо 100-річчя від дня народження моєї дорогої матері, моя сім’я і я зупиняємося, щоб вшанувати пам’ять і згадати про втрату монархині, яка так багато означала для всіх нас.

Обіцянка королеви Єлизавети, дана нею, сформувала навколишній світ і вплинула на життя незліченної кількості людей по всій нашій країні, у Співдружності та за її межами», — продовжив король.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Коли на екрані показали кадри з королевою, король Чарльз віддав данину поваги її життю, «повного чудових змін, та все ж, незважаючи на кожне минуле десятиліття, на кожну трансформацію, вона залишалася незмінною, непохитною і цілком відданою народу, якому служила».

Він розповів, що одні можуть пам’ятати її за «моменти національного значення», а інші — за «вчасну особисту зустріч, усмішку» або «добре слово, яке піднімало настрій». Говорячи про її останні миті, король Чарльз сказав, що його покійну матір, можливо, пам’ятатимуть «за той чудовий блиск в очах, коли вона ділилася бутербродом з мармеладом з ведмежам Паддінгтоном в останні місяці свого життя».

Монарх додав, що королеву Єлизавету, можливо, «турбували» б «часи, в яких ми зараз живемо», однак він поділяє її думку про те, що «добро завжди переможе і що світлий світанок завжди не за горами».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Посилаючись на цитату з першого публічного звернення королеви Єлизавети, вимовленого нею у віці 14 років, король Чарльз сказав: «Кожен з нас може зробити свій внесок у те, щоб зробити світ завтрашнього дня кращим і щасливішим».

Він закликав інших «наслідувати цей приклад», незважаючи на відмінності, «щоб сьогоднішній день став не знаменною віхою, відчутною втратою, а святом добре прожитого життя і спадщиною надії, коли ми разом прагнутимемо кращого і щасливішого завтра. Завтра, заснованому на світі, справедливості, процвітанні та безпеці».

Королева Єлизавета II та її останній вихід на балкон Букінгемського палацу, 2022 рік / © Associated Press

Чарльз завершив своє звернення посланням до королеви Єлизавети: «Бог благословить вас, люба мамо. Ви назавжди залишитеся у наших серцях та молитвах», — сказав король.

Нагадаємо, королівська родина запланувала низку заходів, присвячених життю королеви Єлизавети та її історичному 70-річному правлінню.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie