Чарльз та Єлизавета II / © Associated Press

Сьогодні, 21 квітня, королівська родина відзначає сторіччя від дня народження королеви Єлизавети II, яка народилася 21 квітня 1926 року.

ЇЇ син — король Чарльз — виступив із записаною промовою, присвяченою життю та спадщині королеви Єлизавети.

Єлизавета Боуз-Лайон з дочкою принцесою Єлизаветою, 1926 рік / © Getty Images

«Сьогодні, коли ми святкуємо 100-річчя від дня народження моєї дорогої матері, моя сім’я і я зупиняємося, щоб вшанувати пам’ять і згадати про втрату монархині, яка так багато означала для всіх нас.

Обіцянка королеви Єлизавети, дана нею, сформувала навколишній світ і вплинула на життя незліченної кількості людей по всій нашій країні, у Співдружності та за її межами», — продовжив король.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Коли на екрані показали кадри з королевою, король Чарльз віддав данину поваги її життю, «повного чудових змін, та все ж, незважаючи на кожне минуле десятиліття, на кожну трансформацію, вона залишалася незмінною, непохитною і цілком відданою народу, якому служила».

Він розповів, що одні можуть пам’ятати її за «моменти національного значення», а інші — за «вчасну особисту зустріч, усмішку» або «добре слово, яке піднімало настрій». Говорячи про її останні миті, король Чарльз сказав, що його покійну матір, можливо, пам’ятатимуть «за той чудовий блиск в очах, коли вона ділилася бутербродом з мармеладом з ведмежам Паддінгтоном в останні місяці свого життя».

Монарх додав, що королеву Єлизавету, можливо, «турбували» б «часи, в яких ми зараз живемо», однак він поділяє її думку про те, що «добро завжди переможе і що світлий світанок завжди не за горами».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Посилаючись на цитату з першого публічного звернення королеви Єлизавети, вимовленого нею у віці 14 років, король Чарльз сказав: «Кожен з нас може зробити свій внесок у те, щоб зробити світ завтрашнього дня кращим і щасливішим».

Він закликав інших «наслідувати цей приклад», незважаючи на відмінності, «щоб сьогоднішній день став не знаменною віхою, відчутною втратою, а святом добре прожитого життя і спадщиною надії, коли ми разом прагнутимемо кращого і щасливішого завтра. Завтра, заснованому на світі, справедливості, процвітанні та безпеці».

Королева Єлизавета II та її останній вихід на балкон Букінгемського палацу, 2022 рік / © Associated Press

Чарльз завершив своє звернення посланням до королеви Єлизавети: «Бог благословить вас, люба мамо. Ви назавжди залишитеся у наших серцях та молитвах», — сказав король.

Нагадаємо, королівська родина запланувала низку заходів, присвячених життю королеви Єлизавети та її історичному 70-річному правлінню.