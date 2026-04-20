Букінгемський палац поділився зворушливим відео напередодні святкування 100-річного ювілею королеви Єлизавети II
Завтра, 21 квітня, королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років.
В офіційному акаунті британської королівської родини в Instagram опублікували відео, яке складається з архівних кадрів з монархинею, знятих за роки її 70-річного правління.
«Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам», — зазначала королева, про що йдеться у підписі до відео.
«У свій 21-й день народження 1947 року королева Єлизавета ІІ поклялася присвятити своє життя служінню народу. Вона дотрималася свого слова, виконуючи офіційні обов’язки до останніх днів свого життя.
Завтра їй виповнилося б 100 років. Напередодні заходів, присвячених цій річниці, ми згадуємо життя та діяльність Її покійної Величності», — додається у підписі.
