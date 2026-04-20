ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Букінгемський палац поділився зворушливим відео напередодні святкування 100-річного ювілею королеви Єлизавети II

Завтра, 21 квітня, королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

В офіційному акаунті британської королівської родини в Instagram опублікували відео, яке складається з архівних кадрів з монархинею, знятих за роки її 70-річного правління.

«Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам», — зазначала королева, про що йдеться у підписі до відео.

«У свій 21-й день народження 1947 року королева Єлизавета ІІ поклялася присвятити своє життя служінню народу. Вона дотрималася свого слова, виконуючи офіційні обов’язки до останніх днів свого життя.

Завтра їй виповнилося б 100 років. Напередодні заходів, присвячених цій річниці, ми згадуємо життя та діяльність Її покійної Величності», — додається у підписі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що король Чарльз III готує звернення до нації у зв’язку із ювілеєм королеви Єлизавети II.

Король Чарльз і королева Єлизавета II під час свого останнього виходу на балкон Букінгемського палацу / © Associated Press

Король Чарльз і королева Єлизавета II під час свого останнього виходу на балкон Букінгемського палацу / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie