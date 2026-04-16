Мріяла про зустріч з нею: як Мерилін Монро порушила протокол, вітаючи королеву Єлизавету II

Королева Єлизавета II та Мерилін Монро / © Getty Images

Однією з найзнакових вважається зустріч Її Величності з Мерилін Монро.

У липні 1956 року американська акторка Мерилін Монро прибула до лондонського аеропорту (нині аеропорту Гітроу) зі своїм чоловіком, драматургом Артуром Міллером для початку знімань фільму «Принц і танцівниця».

Зірка фільму «Джентльмени віддають перевагу білявкам», яка народилася того ж року, що й королева Єлизавета II, цього року відзначила б своє 100-річчя, мала легендарну зустріч із покійною монархинею 1956 року.

Зустріч із королевою під час перебування в Англії Монро вважала своєю заповітною мрією. Акторка мріяла випити чаю з Її Величністю у Букінгемському палаці.

Монро та її тодішній чоловік, Артур Міллер, зупинялися в Енгглфілд-Грін неподалік Віндзорського замку під час свого перебування в Англії. І хоча попити чаю з королевою Монро не вдалося, їхня зустріч відбулася на Королівській виставі, яка проходила в театрі «Емпайр» на Лестер-сквер у Лондоні, пише Vanity Fair.

Під час цієї зустрічі Монро порушила королівський протокол, бо одягла надто відверту сукню на зустріч із монархинею. Це була обтисла сукня із золотистої парчі з глибоким декольте — типова для Мерилін.

На кадрах їхньої зустрічі видно, як Монро тисне руку королеві Єлизаветі II та обидві жінки усміхаються. Монархиня того дня була одягнена у чорну сукню з відкритими плечима та блискучу Володимирську тіару.

До речі, ця сукня з 10 квітня 2026 року виставлена у Букінгемському палаці в рамках виставки «Королева Єлизавета II: її життя у стилі».