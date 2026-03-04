Вважала, що має у ній чудовий вигляд: що відомо про сукню Мерілін Монро з акцентом на стегнах

Мерілін Монро у чорній сукні / © Getty Images

Мерілін Монро — одна із найвідоміших жінок у світі, яка продовжує захоплювати стилем навіть після своєї смерті. Її акторська кар’єра була у розквіті у 1950-х роках — часі, який був значно консервативнішим за наш, тому образи зірки часто привертали увагу і ставали приводом для обговорень. Однією із суконь, яку акторка носила у ті часи, було чорне вбрання без бретелек створене популярною у США дизайнеркою Сейл Чепмен, яка працювала в Нью-Йорку від 1940-х до 1960-ті років. Вона створювала гламурні коктейльні та святкові сукні, а також працювала з клієнтами знаменитостями, зокрема теле- та кіноакторками. Монро була частою клієнткою Чепмен і купила у неї не одне вбрання.

Чорну сукню зірка одягала 1953 року на неофіційний прийом, який відвідала зі своїм бойфрендом Джо ДіМаджо (він потім став її чоловіком). Це було обтисле вбрання-бюстьє довжини міді скроєне по косій. Сукня мала асиметричне драпування по всій довжині, укріплений кісточками ліф і конструктивну віялоподібну аплікацію з чорної шовкової тафти на лівому стегні, що спускалася до самого подолу.

Джо ДіМаджо та Мерілін Монро з іншими гостями заходу / © Getty Images

Монро подобалась ця сукня і вона вважала, що вбрання виграшно підкреслює її фігуру. Ймовірно сукня вже була якийсь час у неї до того, як вона її одягла на прийом.

«Ще одна моя нова коктейльна сукня — це чорна шовкова модель від Сіл Чепмен із великою пишною деталлю збоку та щільним драпуванням в зоні ніг. Мені подобається, як вона струнить фігуру», — ця цитата акторки зі статті «Am I Daring?» («Чи я смілива?») з липневого номері журналу Modern Screen за 1952 рік, повідомиляється на Julien’s Auctions, які продали це вбрання за 254 тисячі доларів. Однак це був вже другий продаж сукні, адже вперше її виставили на аукціоні Christie’s 1999 роуц за 21 850 доларів.

До речі, також дизайнерка Сейл Чепмен створила для Монро синю сукню з блискітками та болеро, які вона носила 1954 року під час свого виступу в Південній Кореї.