Вертикальні грядки: метод садівництва, що економить місце та гарантує врожай

Вертикальні грядки / © Credits

Реклама

Незалежно від того, чи купуєте ви набір для вертикального садівництва, чи створюєте його самостійно з предметів, які у вас вже є, вертикальне вирощування має багато переваг і особливо корисне для міських жителів, які не мають достатньої площі для грядок.

Фахівці з рослин поділилися з TheSpruce своїми найкращими порадами щодо вертикального садівництва в будь-якому просторі, найкращими рослинами для такого типу облаштування та простими хитрощами, які допоможуть вам почати справу.

Що таке вертикальне садівництво

Вертикальні сади бувають усіх форм і розмірів і можуть бути як простими, з кількома підвісними кошиками на ганку, або більш складною системою шпалер, арок або полиць, заповнених горщиками з рослинами.

Реклама

Незалежно від стилю, вертикальні сади розумно використовують простір для вирощування, та дозволяють садівникам вирощувати рослини в місцях, де вони інакше не помістилися б.

Вертикальне садівництво — це свого роду невід’ємна річ для міських садівників або тих, хто має обмежений простір. Воно допомагає підняти рослини над землею, захистити рослини від сонця, підвищує рівень сонячного освітлення та є чудовим способом максимально використати невеликий садовий простір.

Переваги та недоліки вертикального садівництва

Як і будь-який стиль садівництва, вертикальне садівництво має свої переваги та недоліки і може не підходити для кожного простору та кожного типу рослин. Ось деякі основні переваги та недоліки вертикального вирощування, щоб ви могли оцінити, чи підходить вам цей тип саду.

Плюси

Реклама

Економія місця. Вертикальне садівництво використовує вертикальний простір для вирощування та дозволяє розмістити більше рослин на невеликій площі.

Естетична привабливість. Добре доглянуті вертикальні сади можуть бути досить привабливими та забезпечувати додаткову приватність відкритим просторам.

Здоровіші рослини. Вертикальне вирощування рослин також збільшує циркуляцію повітря та сонячне світло, що допомагає рослинам краще рости та може зменшити ризик борошнистої роси та шкідників.

Легше збирання врожаю. Збирання рослин, вирощених на шпалерах, вимагає менше нахилів та розтягувань і може бути легшим для вашої спини. Урожай також зазвичай чистіший.

Вертикальні грядки / © Credits

Мінуси

Вищі початкові витрати. Вертикальні сади потенційно можуть бути дорогими для початку, але це також залежить від матеріалів, які ви використовуєте. Якщо ви створюєте вертикальний сад з перероблених матеріалів, він може бути бюджетним або навіть безкоштовним.

Частіше поливання. Рослини, вирощені вертикально, потрібно поливати частіше, ніж рослини в ґрунтових грядках.

Не підходить для всіх рослин. Багато квітів, трав та овочів можна вирощувати у вертикальних садах, але вертикальні грядки можуть підходити не для всіх рослин.

Реклама

Врахування ваги. Ґрунт, рослини та контейнери для вирощування можуть бути важкими та створювати занадто велику вагу на верандах та балконах.

Як розпочати вертикальне садівництво

Існує безліч вертикальних садів на вибір, і правильне розташування для вас залежатиме від рослин, які ви вирощуєте, та вашого доступного простору для вирощування. Ось лише кілька типів вертикальних садів, які ви можете спробувати, і як почати створювати свої власні.

Шпалери

Простий варіант вертикального садівництва для великих приміщень, панелі, які можна встановлювати горизонтально або зігнути, щоб створити арку. Ці конструкції досить міцні щоб витримувати більші багаторічні рослини, такі як виноград, а також розлогі кабачки, дині тощо.

Реклама

Після встановлення шпалери у вже наявному саду використовуйте кріплення для рослин або шпагат, щоб стимулювати ріст, а потім посадіть менші їстівні рослини або квіти, які люблять легку тінь, у тіні, що відкидається системою шпалер.

Живі стіни

Що вам знадобиться: підвісні кошики, вертикальні кишенькові кашпо, сітка або полиці, заповнені горщиками.

Живі стіни можна побудувати біля наявної стіни або паркану, або ви можете підвісити сітчасту шпалеру над горщиками та за допомогою кріплень для рослин підтягувати рослини, щоб вони росли по сітці.

Реклама

Ці конструкції особливо добре підходять для невеликих квітів у горщиках та їстівних рослин, а також можуть забезпечити значну приватність у відкритих просторах.

Бамбукові шпалери

Шатро для квітів / © Credits

Що вам знадобиться: 4 бамбукові жердини та шпагат.

Якщо вам потрібно лише підтримати кілька витких рослин у саду або контейнері, ви можете створити просту шпалеру, зв’язавши кілька бамбукових жердин разом нагорі та розставивши жердини, щоб створити міцну конструкцію.

Реклама

Підходять для квасолі, іпомеї та інших витких рослин, ці конструкції можна розмістити над горщиком, а потім зберігати в кінці вегетаційного періоду.