Як зробити вертикальну посадку кавунів

Якщо у саду брак місця, а дуже хочеться виростити кавуни, цей лайфгак підійде саме вам.

На сторінці epicgardening розповіли та показали як виростити власні смачні та ароматні кавуни, навіть якщо місця зовсім немає. Забіжимо наперед і скажемо, що зробити це можна завдяки вертикальному вирощуванню.

Правильно вирощені вертикальні кавуни - це справжнє видовище. Вони можуть досягати значної ваги та зазвичай не здатні рости вертикально без спеціальної підтримки. Для того, щоб досягти вертикального росту, кавуни потребують ретельно спланованої системи опор, яка забезпечить їм стабільність і запобігатиме падінню. Система опор може охоплювати використання підвісних сіток або спеціальних конструкцій, які дозволять кавунам зростати вгору без ризику пошкодження чи деформації.

Автор використовував стару сітку, але для підтримки вертикальних кавунів можна також використовувати старі колготки, рушники, марлю або інші подібні матеріали. Важливо, щоб вони були достатньо міцними, аби витримати вагу кавуна і забезпечити його стабільне зростання.

Усе, що вам потрібно для початку - це Т-подібний стовп і аркова решітка. Протягніть ранню лозу кавуна вгору по решітці, а вусики рослини вже самостійно обв'яжуться навколо неї, забезпечуючи підтримку і спрямовуючи ріст. Інколи, ви можете їм допомагати в’язатися, направляючи туди, куди необхідно.

Ще однією з ваших задач у вертикальному вирощуванні буде часта перевірка плодів, щоб сітка їх тримала. Можливо, з часом зростання її доведеться укріпити.

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