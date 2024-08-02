Лайфгак, як перевірити якість вашого ґрунту

Перевірте свій ґрунт, щоб дізнатися його структуру та дізнатися, що у ньому ростиме найкраще.

Садівник Patrick Vernuccio показав і розповів як просто та швидко перевірити якість ґрунту вашого саду чи городу, щоб ви напевне знали, які культури будуть почувати себе максимально комфортно у ньому, або як їх (культури чи ґрунт) адаптувати до того, що маєте.

Заповніть наполовину скляну банку, яка закривається, декількома жменями ґрунту, взятого приблизно з глибини 10-15 см. Додайте води доверху, закрийте банку, залишивши в ній трохи повітря, і енергійно потрусіть, щоб добре перемішався ґрунт.

Не чіпайте банку і залиште її десь на 24 години. Наступного дня виміряйте лінійкою загальну висоту осаду в банці. Потім, виміряйте висоту трьох шарів: знизу - це грубі відкладення піску та дрібного каміння, зверху - дуже дрібні відкладення, які важко розрізнити неозброєним оком, це мули. Нарешті останній шар, компактний, щільний і темнішого кольору - це глина.

Потім зробіть простий і невеликий розрахунок для перетворення висоти ваших шарів у відсотки за допомогою наступного правила 3-х:

Виміряйте загальну висоту ґрунту (в автора це 110 мм) Виміряйте висоту кожного шару Зробіть такий розрахунок (Висота одного шару / Загальна висота) x 100:

(30/110) x 100 = 27% глини

(60/110) x 100 = 54% мулу

(20/110) x 100 = 18% піску

Потім просто введіть у Google "тест ґрунту в банці" і ви знайдете пірамідну діаграму, яка вкаже вам тип ґрунту, який у вас є, залежно від ваших результатів. Це підкаже вам, що найкраще ростиме на вашому ґрунті.

На прикладі автора, у відео, ми можемо бачити що у нього переважно суглинисто-піщаний тип ґрунту, залишається розібратися, які овочі та фрукт полюбляють такий ґрунт і вирощувати їх.

Якщо ви бачите частинки, що плавають на поверхні, то це органічні матеріали, які також приблизно можуть вказувати на родючість ґрунту.

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