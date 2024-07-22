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Топ-5 видів добрив для ваших рослин

Топ-5 видів добрив для ваших рослин

Топ-5 видів добрив для ваших рослин / Фото: Credits

Рідкі добрива – це простий спосіб збагатити ваші рослини поживними речовинами контрольованим дозуванням.

Ви можете легко зробити поживний "напій" для рослин без зайвих витрат, використовуючи доступні вдома інгредієнти. Шанси, що у вас є все необхідне для принаймні одного з таких рецептів, майже 100%.  На сторінці gardening.tipss розповіли про 5 видів різних добрив, якими варто поливати та підгодовувати квіти власного саду.

Види добрива:

  • Цибуля: замочена у воді цибуля – фосфорне добриво, що сприяє цвітінню рослини;
  • Морква: замочена у воді морква – калійне добриво, яку сприяє росту рослини;
  • Соя: замочена соя – азотне добриво, що запобігає пожовтінню листя та кореневій гнилі;
  • Апельсинова шкірка: замочена у воді шкірка регулює pH ґрунту;
  • Картопляна шкірка: замочена у воді шкірка – поживний розчин для збагачення рослини корисними мікроелементами.

Пам’ятайте, що добриво відіграє ключову роль у забезпеченні рослин поживними речовинами, необхідними для росту, цвітіння та плодоношення.

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