Як приготувати цибулеве добриво для ваших квітів

Якщо замочити цибулю у воді, а потім цією водою поливати квіти вони стануть рясніше квітнути.
На сторінці Gardening Soul розповіли як зробити добриво з цибулі для ваших рослин.
- Наріжте цибулю на невеликі шматочки та киньте у склянку;
- Залийте цибулю десь 500 мл теплої води;
- Залиште настоюватися на ніч;
- Процідіть воду, прибравши цибулю.
Кожні пів місяця поливайте квіти цією водою і квіти стануть здоровіші, а їхньої енергії вистачить на довге та пишне цвітіння.
Поради:
Необхідна саме тепла вода, щоб прискорити всі процеси.
Максимально просто та легке добриво, яке може реанімувати та подарувати друге життя вашим квітам.
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