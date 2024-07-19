Як приготувати цибулеве добриво для ваших квітів

Якщо замочити цибулю у воді, а потім цією водою поливати квіти вони стануть рясніше квітнути.

На сторінці Gardening Soul розповіли як зробити добриво з цибулі для ваших рослин.

Наріжте цибулю на невеликі шматочки та киньте у склянку;

Залийте цибулю десь 500 мл теплої води;

Залиште настоюватися на ніч;

Процідіть воду, прибравши цибулю.

Кожні пів місяця поливайте квіти цією водою і квіти стануть здоровіші, а їхньої енергії вистачить на довге та пишне цвітіння.

Поради:

Необхідна саме тепла вода, щоб прискорити всі процеси.

Максимально просто та легке добриво, яке може реанімувати та подарувати друге життя вашим квітам.

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