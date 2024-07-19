Бійці ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині

Тепер ворожий літак палає у степах українського Донбасу.

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомило ОСУВ "Хортиця".

Українські воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий російський штурмовик Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.

"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25", – йдеться в заяві "Хортиці".

Там наголосили, що ворожий літак палає у степах українського Донбасу.

До слова, цього ж дня в окупованому Луганську пролунали сильні вибухи, після яких було видно дим у районі вищого військового авіаційного училища штурманів.

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