У Луганську пролунали потужні вибухи: куди "прилетіло" (відео)

У небі в районі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів видно дим.

В окупованому Луганську вранці 19 липня пролунали сильні вибухи, які можуть свідчити про влучання по військових об’єктах російських загарбників.

Про це повідомили український журналіст Денис Казанський та російські телеграм-канали.

За словами журналіста, ранок у Луганську розпочався з найсильніших "прильотів" по базах окупантів. Після серії вибухів у місті підіймається дим.

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За даними телеграм-каналу Astra, в Луганську пролунали чотири вибухи, і під удар могла потрапити ворожа база гелікоптерів. Ймовірно, було атаковане Луганське вище військове авіаційне училище штурманів.

Росіяни вже почали стверджувати, що начебто ЗСУ випустили по Луганську три ракети ATACMS. Зокрема, таку заяву зробив "підполковник" "ЛНР" у відставці Андрій Марочко.

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До слова, 17 липня в окупованому Маріуполі пролунали вибухи, після яких росіяни підійняли в небо авіацію.

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