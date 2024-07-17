У Маріуполі гучно: росіяни підійняли авіацію

Деталі встановлюються.
У Маріуполі 17 липня пролунали вибухи. Окупанти підійняли авіацію.
Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Східний / Лівобережжя / Сопіно. Предбавовна. Гучно. Пішли байки про "самольот". Ага", – зазначив Андрющенко.
Згодом пролунав повторний вибух. Як зазначив Андрющенко, росіяни підняли авіацію.
"А чого на такому низькому ходу? Страшно?", – іронічно пише радник мера міста.
Нагадаємо, у Макіївці в мікрорайоні "Зелений" наші партизани підірвали військовий КАМАЗ. Водій та особа, що супроводжувала його, трупи. Кількість загиблих у кузові підрахувати складно.
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