У Маріуполі гучно: росіяни підійняли авіацію

У Маріуполі 17 липня пролунали вибухи. Окупанти підійняли авіацію.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Східний / Лівобережжя / Сопіно. Предбавовна. Гучно. Пішли байки про "самольот". Ага", – зазначив Андрющенко.

Згодом пролунав повторний вибух. Як зазначив Андрющенко, росіяни підняли авіацію.

"А чого на такому низькому ходу? Страшно?", – іронічно пише радник мера міста.

Нагадаємо, у Макіївці в мікрорайоні "Зелений" наші партизани підірвали військовий КАМАЗ. Водій та особа, що супроводжувала його, трупи. Кількість загиблих у кузові підрахувати складно.

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