У Макіївці партизани підірвали військовий КАМАЗ армії РФ: що відомо

Усі відправилися на концерт до Кобзона.

У Макіївці в мікрорайоні "Зелений" наші партизани підірвали військовий КАМАЗ. Водій та особа, що супроводжувала його, трупи. Кількість загиблих у кузові підрахувати складно.

Про це пише радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поки ФСБ ретельно шукає партизан в Урзуфі та Маріуполі, Маріуполь переїхав в Донецьк та Макєєвку. Так і живуть

Хорошо… Просто хорошо…", – зазначив він.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи. Прилетіло в аеропорт.

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