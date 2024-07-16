У Макіївці партизани підірвали військовий КАМАЗ армії РФ: що відомо

Усі відправилися на концерт до Кобзона.
У Макіївці в мікрорайоні "Зелений" наші партизани підірвали військовий КАМАЗ. Водій та особа, що супроводжувала його, трупи. Кількість загиблих у кузові підрахувати складно.
Про це пише радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поки ФСБ ретельно шукає партизан в Урзуфі та Маріуполі, Маріуполь переїхав в Донецьк та Макєєвку. Так і живуть
Хорошо… Просто хорошо…", – зазначив він.
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи. Прилетіло в аеропорт.
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