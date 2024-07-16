"Ворог підтягує резерви і спробує просунутися": майор ЗСУ розкрив плани ворога

Активізація окупантів на Харківщині пов’язана з можливою активізацією на всьому нашому північному кордоні.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Rаdio NV.

За його словами, таким чином ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони.

"Я думаю, що активізація на Харківщині вже пов’язана з можливою активізацією на всьому нашому північному кордоні. Про це говорив і керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, що цілком ймовірно, будуть спроби якихось атакувальних дій на Сумщині, може, на Чернігівщині, може, на Київщині. Це одна з їхніх цілей", — пояснив Гетьман.

Він додав, що окупанти продовжать спроби атакувати далі на Харківщині.

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"Звісно буде, після того, як вони зробили невдалі наступальні дії на тому напрямку, вони врахували помилки, і вони підтягнули туди і підтягують резерви з новітнього цього створеного Ленінградського військового округу. Є інформація, що там люди не дуже підготовлені, але їх велика кількість, і буде спроба атакувати далі на Харківщині", - додав Гетьман.

Попри це, росіянам буде просуватися вкрай важко.

"Фортифікація побудована непогано, і ворог, якщо він спробує рухатися далі, наступати, то впреться в нашу фортифікацію, де стоїть артилерія, де знаходяться люди, де заміновано все, що треба. Їм просуватися буде вкрай важко. Хоча теж не треба переоцінювати ці фортифікації, тому що у ворога є, на жаль, плануючі бомби великої потужності", - йдеться в повідомленні.

Додамо, Сили оборони України мають ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

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