Чи реально змусити Путіна вивести війська з України: оцінка експерта

Україна зараз як ніколи залежить від підтримки іноземних партнерів.

Російського диктатора Володимира Путіна реально змусити вивести війська з України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

"Це реально, бо ми ж бачили, як відбувалися події 2022 року. Північний плацдарм, Харківщина, правобережна Херсонщина. Це реально зробити, це повинно бути зроблено правильно і з розумінням ситуації. В нас зараз ситуація така, що ми не зможемо їх змусити тікати з якоїсь з областей", - каже Коваленко.

Віе наголошує, багато залежить як від своєчасного і необхідного постачання озброєнь від партнерів України, так і від професійності та вправності командирів на кожній ланці.

"На жаль, усюди є свої мінуси. У якихось моментах дійсно ми досягаємо своєї мети. На інших якихось майданчиках, на якихось локаціях бойових дій, на жаль, в нас невдачі. І це провина не стільки безпосередньо військовослужбовців… скільки інколи це проблема забезпечення від наших міжнародних партнерів… або інколи і проблеми з командуванням на якийсь з ділянок", - додав Коваленко.

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Додамо, після не надто вдалого для України червневого Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський запропонував модель переговорів з РФ через посередників.

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