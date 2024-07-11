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Батько міністра оборони РФ "воював" за київську квартиру

Батько міністра оборони РФ "воював" за київську квартиру

Двоюрідна племінниця міністра оборони РФ Наталія Вертинська / Фото: скриншот з відео

За словами Наталії Вертинської, її батько востаннє спілкувався з батьком Андрія Білоусова Ремом, коли її прабабуся жила у Києві.

Двоюрідна племінниця міністра оборони РФ Наталія Вертинська розповіла про сімейний скандал в її родині, через те, що батько Андрія Білоусова намагався прибрати до своїх рук квартиру в Києві.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ТСН у проєкті "Ремарки" Марії Васильєвої.

За словами Наталії Вертинської, її батько востаннє спілкувався з батьком Андрія Білоусова Ремом, коли її прабабуся жила у Києві.

"Після того, як він [батько Наталії] забрав прабабусю, ми залишилися у Києві і більше, я думаю, він з ним не спілкувався - ні з Ремом, ні з Андрієм, ні з Дмитром ... Там була якась у них битва за квартиру ось цю київську. І коли ми сказали, що нам нікуди йти, а вони хотіли цю квартиру звільнити і чи то продати, чи то віддати комусь, вони почали якісь тертя", - розповіла вона.

Наталія Вертинська стверджує, що відтоді стосунки між ними зіпсувалися.

"Я не думаю, що люди здатні заради якоїсь квартири в Києві втратити людську подобу, забути про своє коріння і перестати спілкуватися. Це моє лише припущення, але, наскільки я пам'ятаю, стосунки були негарними. Коли прадідусь пішов, прабабуся теж треба було забирати, стосунки були дуже неприємні... Напевно, через цю квартиру", - зауважила вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ: ІНТЕРВ'Ю З ПЛЕМ'ЯНИЦЮ МІНІСТРА ОБОРОНИ РФ

Нагадаємо, двоюрідна племінниця міністра оборони РФ, яка живе у США, звернулася до Андрія Білоусова після ракетної атаки на Київ. За словами Наталії Вертинської, в Києві досі живе його двоюрідний брат, там же поховані його бабуся, дідусь і тітка.

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