Путін пояснив, чому змінив міністра оборони РФ

Очільник Кремля вказав, що Бєлоусов розуміє, як економіку всього силового блоку і Міноборони "вписати" в загальну економіку Росії.

Президент Росії Володимир Путін представив командувачам військових округів нового міністра оборони країни Андрія Бєлоусова і пояснив причину його призначення на посаду.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Коментуючи відставку Шойгу, Путін вказав, що для розбудови російської армії "багато чого ще потрібно зробити, багато речей не були зрозумілі до початку бойових дій ні нам, ні всім тим, хто так чи інакше в світі має справу з будівництвом своїх збройних сил".

Очільник Кремля нагадав, що Шойгу переходить на іншу роботу, і буде секретарем Ради Безпеки. За словами Путіна, "це конституційний орган, який формується президентом. Його завданням є сприяння главі держави в керівництві всієї силової складової держави".

"Новим міністром оборони призначено Бєлоусова Андрія Ремовича. Пов'язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову зростають", – пояснив президент РФ.

"Він прекрасно розуміє, що треба зробити для того, щоби економіку всього силового блоку і Міністерства оборони як ключової ланки цього блоку "вписати" в загальну економіку країни. Це надзвичайно важливі речі", – додав диктатор.

Путін також повідомив, що за його доручення Бєлоусов останнім часом приділяв увагу розробкам подвійного призначення, зокрема розвитку безпілотників.

Нагадаємо, видання The Telegraph вказало, що Путін обрав новим міністром оборони Бєлоусова, якого називають найбільш обдарованим економістом Кремля. Президент визначив для нього чітку місію – здобути перемогу в Україні та підготувати РФ до довготривалого конфлікту проти НАТО.

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