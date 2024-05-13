Навіщо Путін звільнив Шойгу: аналітики назвали причини

Заміна російського міністра оборони Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова пов'язана з високим рівнем корупції у відомстві. Це також свідчить про підготовку Кремлем до затяжної війни проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що Бєлоусов перебував на посаді міністра економіки у федеральному уряді близько десяти років. Тоді він брав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі оборонного промислового комплексу та безпілотників. Це підготувало його до керівництва апаратом Міноборони РФ, який перебуває в скрутному становищі.

В ISW також звертають увагу, що оборонне відомство під керівництвом Шойгу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною нищівною критикою з боку російських воєнних оглядачів.

"Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього позитивні стосунки з Путіним. Бєлоусов зустрічався з диктатором у листопаді 2023 року, щоб обговорити оборонні проекти і технологічне співробітництво, а також говорив із Путіним про проблеми у російському виробництві безпілотників", - йдеться у повідомленні.

"Путін розраховує, що Бєлоусов використає свій досвід роботи на цивільній державній посаді для поєднання федеральної економічної політики з програмою Міноборони Росії і, таким чином, більш повно мобілізує російський ОПК у більшому і довгостроковому масштабі та інтегрує його з внутрішньою економічною політикою. Ці зусилля створюють умови для повнішої економічної мобілізації, що свідчить про продовження підготовки Кремлем до затяжної війни в Україні", - зазначають в ISW.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін призначив нового міністра оборони, ним став колишній перший заступник очільника уряду Андрій Білоусов. Про це стало відомо з низки указів президента РФ.

Шойгу не йде з вищих органів влади, президентським указом його призначено очільником Ради безпеки Росії. На цій посаді він займе місце звільненого з посади Миколи Патрушева.

На посаді секретаря Радбезу Шойгу буде одночасно заступником Путіна у Військово-промисловій комісії Росії.

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