Шойгу може потрапити під "удар" через "перезавантаження" влади в Кремлі - FT

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу опинився під загрозою серйозного удару після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого підозрюють в корупції.

Про це пише Financial Times.

Видання пише, що Шойгу досі виживав у своїй ролі, незважаючи на невдачі в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну.

"На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи Росії в Україні та смерть польового командира Євгена Пригожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду", - пише видання.

Раніше Шойгу також "витримав" запеклу критику з боку ексочільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який торік здійснив спробу заколоту проти Шойгу та інших воєначальників.

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"Але Путін, який, як відомо, побоюється, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, схоже, дійшов висновку, що Кремлю необхідно знайти новий спосіб врівноважити центр влади Шойгу і Міністерство оборони тепер, коли Пригожин більше не відіграє цю роль", - пише WSJ.

Водночас екстравагантний спосіб життя Іванова, зробив його легкою мішенню, попри те, що Путіна не особливо хвилює корупція.

"В міру того, як війна затягується, ця кліка, яка прагне до влади і грошей, відчуває все більший тиск. І іноді когось обирають, щоб "взяти на себе провину за те, що відбувається", - додало видання.

Тим часом Шойгу погрожує новими ударами по території України. Москва хоче "підвищити інтенсивність" атак.

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