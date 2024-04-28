Шойгу может попасть под "удар" из-за "перезагрузки" власти в Кремле — FT

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оказался под угрозой серьезного удара после ареста подозреваемого в коррупции заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что Шойгу до сих пор выживал в своей роли, несмотря на неудачи в первые недели полномасштабного вторжения в Украину.

"На фоне этой борьбы сначала казалось, что команда Шойгу находится на подъеме, чему способствовали недавние наступления России в Украине и смерть полевого командира Евгения Пригожина, который был самым ярым критиком и соперником Шойгу. Но арест Иванова, самого высокопоставленного чиновника, задержанного с 2010 года" сдвиг в судьбе Шойгу, особенно учитывая тот весьма заметный способ, которым заместителя министра доставили в суд ", — пишет издание.

Ранее Шойгу также "выдержал" ожесточенную критику со стороны эксочельщика ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, в прошлом году предпринявшего попытку мятежа против Шойгу и других военачальников.

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"Но Путин, который, как известно, опасается, что любая фракция в его элите наберет слишком много сил, похоже, пришел к выводу, что Кремлю необходимо найти новый способ уравновесить центр власти Шойгу и Министерство обороны теперь, когда Пригожин больше не отыграет эту роль", — пишет WSJ.

В то же время экстравагантный образ жизни Иванова сделал его легкой мишенью, несмотря на то, что Путина не особо волнует коррупция.

" По мере того, как война затягивается, эта клика, стремящаяся к власти и деньгам, испытывает все большее давление. И иногда кого-то выбирают, чтобы "взять на себя вину за происходящее", - добавило издание.

Тем временем Шойгу угрожает новыми ударами по территории Украины. Москва хочет "повысить интенсивность" атак.

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