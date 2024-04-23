В России пригрозили новыми ударами по Украине

Также Москва анонсирует "выпуск новых образцов вооружения и военной техники".

Военное командование Российской Федерации угрожает новыми ударами по территории Украины. Москва хочет "повысить интенсивность" атак.

Об этом заявил министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу на коллегии минобороны.

"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично заявил Шойгу.

По его словам, Россия будет увеличивать "выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники". В частности, он анонсировал появление РОК С-500. Также Шойгу упомянул о якобы "росте боевых возможностей ВС РФ".

Кроме того, глава российского минобороны заявил, что РФ будет дальше "решать поставленные задачи по достижению целей "спецоперации" в Украине".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским пропагандистам заявил о необходимости продолжать "СВО". По его словам, Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине. Мол, веры Киеву нет.

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