В Одессе раздаются мощные взрывы (фото)

В среду с утра, 24 апреля, в Одессе произошли мощные взрывы. Громко было несколько раз. После взрывов над городом поднялся дым.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

"В Одессе были слышны звуки взрывов", — сообщило "Суспільне".

Между тем издание "Думская" информировало, что громких и мощных взрывов было несколько. После этого в небо над городом поднялся дым.

Местные власти пока взрывов не комментировали. Руководитель ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях: "Одесщина, всех прошу быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги!"

После утренних взрывов над Одессой взвился черный дым. Фото: Телеграмм-канал "Одесса INFO".

Тревога в Одесской области продолжалась с 06:57 до 07:33. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Напомним, местные одесские СМИ сообщили, что после сильных взрывов часть Одессы осталась без света. Официальной информации пока нет.

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