Після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла - ЗМІ

В яких районах міста перебої з електрикою - невідомо.
Зранку в середу, 24 квітня частина Одеси залишилася без електрики. Відключення світла сталися після потужних вибухів в місті.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская.
"Частина Одеси без світла", - лаконічно повідомило медіа.
ЗМІ не повідомляє, в яких районах міста зникло світло. Наразі офіційної інформації про проблеми з електрикою в Одесі немає ні від місцевої влади, ні від ДТЕК.
Як повідомлялося, сьогодні зранку в Одеській області повітряна тривога тривала від 06:57 до 07:33. Під час тривоги в Одесі пролунали потужні вибухи. Згодом над містом здійнявся дим.