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Після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла - ЗМІ

Після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла - ЗМІ

Одеса. / Фото: Associated Press

В яких районах міста перебої з електрикою - невідомо.

 Зранку в середу, 24 квітня частина Одеси залишилася без електрики. Відключення світла сталися після потужних вибухів в місті.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская. 

"Частина Одеси без світла", - лаконічно повідомило медіа. 

ЗМІ не повідомляє, в яких районах міста зникло світло. Наразі офіційної інформації про проблеми з електрикою в Одесі немає ні від місцевої влади, ні від ДТЕК. 

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Одеській області повітряна тривога тривала від 06:57 до 07:33. Під час тривоги в Одесі пролунали потужні вибухи. Згодом над містом здійнявся дим. 

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