После сильных взрывов часть Одессы осталась без света — СМИ

Утром в среду, 24 апреля, часть Одессы осталась без электричества. Отключение света произошло после мощных взрывов в городе.

Об этом сообщает местное издание "Думская.

"Часть Одессы без света", – лаконично сообщило медиа.

СМИ не сообщает, в каких районах города исчез свет. Пока официальной информации о проблемах с электричеством в Одессе нет ни от местных властей, ни от ДТЭК.

Как сообщалось, сегодня утром в Одесской области воздушная тревога продолжалась с 06:57 до 07:33. Во время тревоги в Одессе прогремели мощные взрывы. Вскоре над городом поднялся дым.

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