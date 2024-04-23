ВСУ сбили российский бомбардировщик Ту-22МЗ: изменилась ли активность врага

После сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3, атаковавшего Украину ракетами, российские войска снизили активность в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом во время телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"После сбыта Ту-22М3 россияне несколько снизили активность в акватории Черного и Азовского морей, а также после того как нам удалось разрядить их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма, различные радиолокационные станции — несколько уменьшилось количество применения тактической авиации возле этих акваторий", — рассказал представитель ВСУ

Впрочем, отмечает Евлаш, россияне в дальнейшем продолжают применять авиацию, КАБы, управляемые авиационные ракеты.

"Мы продолжаем всеми имеющимися средствами, которые есть в подчинении Воздушных сил, бороться с угрозами и ждем поддержки наших партнеров", — заявил Илья Евлаш.

Сбитие бомбардировщика Ту-22М3

19 апреля в Ставропольском крае России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Сбитие этого бомбардировщика – операция ГУР Украины. Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины.

В свою очередь, в Воздушных силах отмечали, что падение российского стратегического бомбардировщика — это определенным образом вендетта за обстрелы украинских городов . В частности, за атаку на Днепр 19 апреля. В городе погибли три человека.

Следует отметить, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине. Борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города.

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