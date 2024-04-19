Падения Ту-22МЗ – это операция ГУР: в ВСУ раскрыли детали

Самолет атаковали в 300 км от Украины.

Падения российского бомбардировщика Ту-22 МЗ на территории РФ – это операция Главного управления разведки Украины.

Об этом сообщил источник в Силах обороны в комментарии РБК-Украина.

По данным источника, после сбития бомбардировщика другой, летевший за ним, развернулся.

"Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине", – рассказал собеседник.

Также отмечается, что Ту-22МЗ был атакован в 300 км от Украины.

Избиение Ту-22 – что известно

В ВСУ подтвердили, что в Ставропольском крае России 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

В РФ заявили, что разрушений и жертв нет, а летчики катапультировались".

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