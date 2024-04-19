ВСУ подтвердили, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (видео)

Там отметили, что этот самолет "бросал ночью ракеты" и его догнала "мгновенная карма".
В ВСУ подтвердили, что в Ставропольском крае России 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
"Мгновенная карма в действии — самолет Ту-22М3 ВКС России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае", — говорится в заявлении.
В Сухопутных войсках отметили, что российские пилоты выжили.
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Напомним, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что там разбился самолет. По сообщению журналистов, это был стратегический бомбардировщик Ту-22м3, ранее нанесший ракетный удар по Украине.
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