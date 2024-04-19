Украина может проиграть войну до конца 2024 года – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил американских законодателей: если США не окажут военную поддержку, Украина может проиграть войну против России до конца года.

Об этом пишет издание Politico.

"С толчком, который принесет военная помощь, как практически, так и психологически, я думаю, что украинцы будут вполне способны продержаться в течение 2024 года и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время – на его стороне", – сказал он.

"Без дополнительной помощи картина будет гораздо ужаснее. Есть вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или поставить Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — добавил директор ЦРУ.

Напомним, 27 декабря президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву, на который находились средства согласно его полномочиям. В этот пакет на 250 миллионов долларов вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование.

Голосование в Палате представителей США о помощи Украине состоится не раньше середины апреля, а, возможно, и позже. Спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев.

Издание ABC News сообщило, что лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил, что в Конгрессе США "достигли консенсус" для быстрого оказания помощи Украине и Израилю.