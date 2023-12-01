В США считают победой, что Украина выстояла в войне с РФ — Гетьманчук

В Соединенных штатах считают победой хотя бы то, что Украина устояла в борьбе против российских оккупантов.

В США могут продать в качестве "победы" то, что Украина не пала в войне с РФ.

Об этом директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук рассказала в интервью ТСН.ua.

"Для администрации Байдена, для тех людей, которые разрабатывают стратегию относительно нашего региона (не только Украины, но и России), для них то, что Украина выстояла как государство, несмотря на те новые оккупированные территории, которые, к сожалению, у нас появились, это уже победа. То есть они это могут позиционировать, они это могут продать как частичную победу", — сказала она.

Публично в США всегда утверждали, что победу должна определять Украина, и они примут то видение, которое есть в Украине.

"Но, к сожалению, мы сегодня видим, что они не считают это видение реалистичным. По крайней мере, до президентских выборов Соединенных Штатов", — сказала Гетьманчук.

Она добавила, что президент США Байден в политике уже более пятидесяти лет. Это человек с "политической закалкой", поэтому понимание победы у него другое.

Кроме того, по словам Гетьманчук, часть проблем, которые сегодня у Украины с Конгрессом именно из-за того, что Байден не объяснял американскому народу, что стоит на кону этой поддержки Украины.

"Есть очень глубокие убеждения у самого президента Байдена, которые я не уверена, может ли разрушить Салливан (советник президента США по национальной безопасности — ред.) или кто-то другой из администрации. Мы видим слово "победа" только в контексте России, что Путин не должен победить. Но он не говорит, что Украина должна победить. Он в контексте Украины говорит об успехе. И тогда возникает вопрос: "Успех для чего? Для того чтобы сесть за стол переговоров? Или, чтобы вернулся постоянный мир и больше такая агрессия не повторилась?" — говорит Алена Гетьманчук.

Она добавила, что администрация Байдена "загнала себя во многие ловушки за эти полтора года", и сейчас они "пытаются суетливо из некоторых из них выйти, но сделать это очень, очень сложно".

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Отметим, что позиция Украины по переговорам с Россией уже давно известна и озвучена сотни раз на разных уважаемых площадках. А вот что вкладывает в это Запад до сих пор непонятно. Как и то, что именно Запад понимает под поддержкой Украины "так долго, как это потребуется". Поэтому в этом тексте ТСН.ua покажет читателям эту разницу подходов Киева и наших союзников, которая на втором году полномасштабной войны, к сожалению, все еще существует.

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