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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 11 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.
Тернопольщина: реактивный БПЛА из Хмельнитчины в сторону Збаража.
Виннитчина: реактивный БпЛА в направлении Калиновки.
Реактивный БпЛА с севера Чернигова курсом на Славутич.
ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.