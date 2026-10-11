Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 11 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

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Тернопольщина: реактивный БПЛА из Хмельнитчины в сторону Збаража.

Виннитчина: реактивный БпЛА в направлении Калиновки.

Реактивный БпЛА с севера Чернигова курсом на Славутич.

ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.

Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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