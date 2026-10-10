Россия ударила по центру Одессы: "прилетело" в админздание — первые детали

Взрыв / © из соцсетей

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Российские войска нанесли удар по центру Одессы вечером 10 октября. В результате повреждены административное здание и помещение местного интернет-провайдера.

Об этом сообщили местные паблики со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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Атака РФ на Одессу 10 октября — что известно

По предварительной информации, удар пришелся на центральную часть города. Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших выясняются, официальные данные ожидаются.

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Напомним, еще 6 октября РФ в очередной раз атаковала Одессу. В областном центре повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Также 5 октября, россияне били по инфраструктуре Одесской области: объектам промышленности, порту, а также дачному сектору.

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