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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по центру Одессы: "прилетело" в админздание — первые детали

В центре Одессы повреждено административное здание после атаки РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв

Взрыв / © из соцсетей

Российские войска нанесли удар по центру Одессы вечером 10 октября. В результате повреждены административное здание и помещение местного интернет-провайдера.

Об этом сообщили местные паблики со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Атака РФ на Одессу 10 октября — что известно

По предварительной информации, удар пришелся на центральную часть города. Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших выясняются, официальные данные ожидаются.

© соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, еще 6 октября РФ в очередной раз атаковала Одессу. В областном центре повреждено предприятие, вспыхнул пожар.

Также 5 октября, россияне били по инфраструктуре Одесской области: объектам промышленности, порту, а также дачному сектору.

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