- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по бизнес-центру в большом городе: взрывная волна разрушила стены, пострадавший
В результате ночной российской атаки по Одессе было повреждено здание бизнес-центра и гражданскую инфраструктуру, а один человек получил ранения.
Враг нанес удар по бизнес-центру в Одессе, один человек пострадал.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
«В результате российской атаки повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбиты окна и частично разрушены стены на 5-м этаже», — написал он.
Кипер отметил, что пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил в Telegram, что разрушений жилищного фонда не зафиксировано.
«Ночью враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Пострадал один человек — помощь ему оказали на месте. Разрушения жилищного фонда не зафиксированы», — написал он.
Чиновник отметил, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и убирать территорию.
«В других районах города ночь прошла без вражеских атак. Желаю всем тихого хорошего дня», — резюмировал Лысак.
Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар.