Россия ударила по бизнес-центру в большом городе: взрывная волна разрушила стены, пострадавший

Последствия удара по бизнес-центру в Одессе

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Враг нанес удар по бизнес-центру в Одессе, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

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«В результате российской атаки повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбиты окна и частично разрушены стены на 5-м этаже», — написал он.

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Кипер отметил, что пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил в Telegram, что разрушений жилищного фонда не зафиксировано.

«Ночью враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Пострадал один человек — помощь ему оказали на месте. Разрушения жилищного фонда не зафиксированы», — написал он.

Чиновник отметил, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и убирать территорию.

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«В других районах города ночь прошла без вражеских атак. Желаю всем тихого хорошего дня», — резюмировал Лысак.

Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар.

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