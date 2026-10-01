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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по бизнес-центру в большом городе: взрывная волна разрушила стены, пострадавший

В результате ночной российской атаки по Одессе было повреждено здание бизнес-центра и гражданскую инфраструктуру, а один человек получил ранения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия удара по бизнес-центру в Одессе

Последствия удара по бизнес-центру в Одессе

Враг нанес удар по бизнес-центру в Одессе, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

«В результате российской атаки повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбиты окна и частично разрушены стены на 5-м этаже», — написал он.

Кипер отметил, что пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил в Telegram, что разрушений жилищного фонда не зафиксировано.

«Ночью враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Пострадал один человек — помощь ему оказали на месте. Разрушения жилищного фонда не зафиксированы», — написал он.

Чиновник отметил, что коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и убирать территорию.

«В других районах города ночь прошла без вражеских атак. Желаю всем тихого хорошего дня», — резюмировал Лысак.

Напомним, 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар.

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