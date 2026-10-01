Разбиты бизнес-центр и мирные дома, ранены люди: РФ массированно ударила по городам Украины, атака продолжается (карта)

Пожар в доме в Одессе после атаки 1 октября

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В ночь на 1 октября российские оккупанты совершили массированную атаку дронами по Украине. Силы ПВО сбили большинство целей, однако есть попадания в жилые дома, склады и бизнес-центр, а атака все еще продолжается.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и местные власти регионов.

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Атака на Украину 1 октября — какие последствия

В ночь на 1 октября Россия совершила массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. С 18:00 30 сентября противник запустил 107 БпЛА, среди которых дроны типа Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». 63 из них были реактивными.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Миллерово, Брянска и Шаталово в РФ, а также с оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, в частности, из Гвардейского.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 87 беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов.

В то же время зафиксированы попадания вражеских средств воздушного нападения на 11 локациях. Еще на четырех местах упали сбитые беспилотники или их обломки.

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Воздушная атака продолжается. В небе остаются несколько вражеских БПЛА. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Направления полета дронов сейчас

Реактивный дрон следует курсом на Кременчуг с юга.

Одесчина: реактивные беспилотники держат курс на Черноморское/Южное из акватории Черного моря.

Черниговщина: реактивный БпЛА летит мимо Гончаровского в направлении Киевщины.

Дрон летит на Сумы с севера.

Карта воздушной тревоги утром 1 октября

Атака на Киев 1 октября

В ночь на 1 октября в результате российской атаки на Киев: пострадал мужчина, которого передали медикам. В Соломенском районе загорелось помещение на первом этаже 16-этажки и припаркованные автомобили, а в Оболонском произошел масштабный пожар в складском здании — оба возгорания ликвидированы.

Утром в Киеве снова раздались взрывы: зафиксировано попадание беспилотника в нежилой комплекс в Печерском районе, экстренные службы направляются на место. Город атакуют дроны из нескольких направлений.

Атака на Одессу

Российские войска нанесли удар по бизнес-центру в Одессе, один человек пострадал. Повреждены крыша и фасад двух зданий. Взрывной волной выбиты окна и частично разрушены стены на пятом этаже. Пожар оперативно потушили.

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Атака на Ровенскую область

Ночью враг атаковал Ровенскую область дронами. В результате пострадала женщина. В настоящее время она с ранениями плеч и лица находится в больнице. Поврежден дом пострадавшей.

Атака на Днепр и область

В Днепропетровской области оккупанты более 10 раз атаковали Никопольщину беспилотниками. Враг бил по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригоревской громадам. Погиб 44-летний мужчина.

Утром в Днепре раздались громкие звуки взрывов. Власти сообщили, что работают силы ПВО и призвали не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия осуществила первую массированную комбинированную атаку на энергосистему Украины с конца прошлого отопительного сезона, ударив ракетами и дронами по 11 регионам. Правительство ожидает доклада о сроках восстановления оборудования, а местные власти должны срочно проверить готовность систем резервного питания.

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