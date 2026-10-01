Розбиті бізнес-центр та мирні будинки, поранені люди: РФ масовано вдарила по містах України, атака досі триває (мапа)

Пожежа в будинку в Одесі після атаки 1 жовтня / © ДСНС

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У ніч проти 1 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по Україні. Сили ППО збили більшість цілей, проте є влучання в житлові будинки, склади та бізнес-центр, а атака все ще триває.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та місцева влада регіонів.

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Атака на Україну 1 жовтня — які наслідки

У ніч проти 1 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. Від 18:00 30 вересня противник запустив 107 БпЛА, серед яких дрони типу Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». 63 із них були реактивними.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Міллерового, Брянська та Шаталового в РФ, а також із окупованих територій Донецької області та Криму — зокрема з Гвардійського.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська ППО знищила або придушила 87 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 11 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали збиті безпілотники або їхні уламки.

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Повітряна атака триває. У небі залишаються кілька ворожих БпЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Напрямки польоту дронів зараз

Реактивний дрон прямує курсом на Кременчук з півдня.

Одещина: реактивні безпілотники тримають курс на Чорноморське /Південне з акваторії Чорного моря.

Чернігівщина: реактивний БпЛА летить повз Гончарівське у напрямку Київщини.

Дрон летить на Суми з півночі.

Мапа повітряної тривоги вранці 1 жовтня / © скриншот

Атака на Київ 1 жовтня

У ніч проти 1 жовтня внаслідок російської атаки на Київ: постраждав чоловік, якого передали медикам. У Солом’янському районі загорілося приміщення на першому поверсі 16-поверхівки та припарковані автівки, а в Оболонському сталася масштабна пожежа у складській будівлі — обидва загоряння ліквідовано.

Вранці у Києві знову пролунали вибухи: зафіксовано влучання безпілотника в нежитловий комплекс у Печерському районі, екстрені служби прямують на місце. Місто атакують дрони з кількох напрямків.

Атака на Одесу

Російські війська завдали удару по бізнес-центру в Одесі, одна людина постраждала. Пошкоджено дах та фасад двох будівель. Вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на п’ятому поверсі. Пожежу оперативно загасили.

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Атака на Рівненську область

Вночі ворог атакував Рівненську область дронами. Внаслідок цього постраждала жінка. Наразі вона з пораненнями плечей та обличчя перебуває у лікарні. Пошкоджено будинок постраждалої.

Атака на Дніпро та область

У Дніпропетровській області окупанти понад 10 разів атакували Нікопольщину безпілотниками. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загинув 44-річний чоловік.

Вранці у Дніпрі пролунали гучні звуки вибухів. Влада повідомила, що працюють сили ППО і закликала не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану комбіновану атаку на енергосистему України від кінця минулого опалювального сезону, вдаривши ракетами та дронами по 11 регіонах. Уряд очікує на доповідь щодо термінів відновлення обладнання, а місцева влада має терміново перевірити готовність систем резервного живлення.

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