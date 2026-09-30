Росія знову почала масовано бити по енергосистемі України: Корецький розкрив деталі

Атака на енергосистему України / © ТСН

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У ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону. Під ударом опинилися 11 регіонів, є руйнування, постраждалі та загиблі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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«Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковано енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах», — зазначив очільник уряду.

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Він додав, що від літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, проте настільки масована й комбінована атака відбулася вперше від кінця минулого опалювального сезону.

Корецький зауважив, що внаслідок нічної атаки є пошкодження та руйнування, тому він чекає на детальну доповідь щодо стану обладнання та термінів відновлення.

«Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення», — наголосив він.

Прем’єр також повідомив, що загалом від вечора 29 вересня під ударом перебували 11 регіонів країни, і окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Є поранені та постраждалі.

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Атака на енергетику України 30 вересня — що відомо

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи в усіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС, повідомили у «Центренерго». Ремонтні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація, а деталі поки не розголошують із міркувань безпеки.

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