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Росія знову почала масовано бити по енергосистемі України: Корецький розкрив деталі
Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.
У ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону. Під ударом опинилися 11 регіонів, є руйнування, постраждалі та загиблі.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковано енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах», — зазначив очільник уряду.
Він додав, що від літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, проте настільки масована й комбінована атака відбулася вперше від кінця минулого опалювального сезону.
Корецький зауважив, що внаслідок нічної атаки є пошкодження та руйнування, тому він чекає на детальну доповідь щодо стану обладнання та термінів відновлення.
«Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення», — наголосив він.
Прем’єр також повідомив, що загалом від вечора 29 вересня під ударом перебували 11 регіонів країни, і окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Є поранені та постраждалі.
Атака на енергетику України 30 вересня — що відомо
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи в усіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС, повідомили у «Центренерго». Ремонтні роботи почнуться, щойно дозволить безпекова ситуація, а деталі поки не розголошують із міркувань безпеки.