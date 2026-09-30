Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах скептично оцінює шанси на те, що президент Росії Володимир Путін погодиться на взаємне з Україною припинення атак на енергетичну інфраструктуру перед зимою. Сумніви Трампа контрастують із більш оптимістичною оцінкою його команди.

Про пише Kyiv Independent із посиланням на обізнаних із ситуацією людей.

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Трамп сумнівається, що Путін піде на енергетичне перемир’я

Сумніви Трампа щодо можливого енергетичного перемир’я виникли на тлі закликів Вашингтона до України та Росії припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Це питання залишається одним із ключових у межах останніх мирних переговорів.

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Американський лідер відкрито закликав Київ не атакувати російські енергетичні об’єкти. Україна заявила про готовність підтримати енергетичне перемир’я. Росія також назвала відповідну пропозицію «гарною ідеєю», однак публічно не підтвердила готовності взяти на себе аналогічні зобов’язання.

Водночас позиція Трампа відрізняється від оцінки представників його команди, які брали участь у переговорах. За словами обізнаної з перебігом мирних переговорів людини, після останнього візиту до Росії представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з переконанням, що домовитися про енергетичне перемир’я можливо.

«Дональд не настільки впевнений, як його команда», — сказала ця людина.

У Білому домі заявили виданню, що Трамп «залишається оптимістично налаштованим» щодо можливості укладення мирної угоди. При цьому представник адміністрації не став коментувати сумніви президента стосовно саме енергетичного перемир’я.

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«Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль, ведучи переговори з обома сторонами та працюючи над припиненням війни», — сказав представник.

Україна також отримала від Росії «деякі сигнали» щодо можливої готовності Москви розглянути енергетичне перемир’я. Про це повідомила обізнана із ситуацією людина, не уточнивши, що саме стоїть за цими сигналами.

Навіщо США енергетичне перемир’я між Україною та РФ

Для США енергетичне перемир’я є частиною ширшої спроби показати результати мирних зусиль напередодні проміжних виборів.

Представники оточення Трампа продовжують звертати його увагу на вплив українських атак на енергетичний ринок. Вони наголошують, що скорочення ударів по російській енергетичній інфраструктурі має значення для цін на енергоносії.

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Саме тому американські представники працюють над механізмом, який передбачав би одночасне припинення Україною та Росією атак на енергетичні об’єкти, розповіли виданню люди, обізнані з перебігом переговорів.

Ймовірно, Вашингтон розглядає можливість укладення окремої, обмеженої домовленості. Вона дозволила б продемонструвати певний прогрес у переговорах, не очікуючи попереднього досягнення повної мирної угоди.

Переговори України, Росії та США про енергетичне перемир’я

Очікується, що питання енергетичного перемир’я, а також можливого відновлення зернового коридору в Чорному морі можуть стати частиною порядку денного тристоронніх переговорів України, Росії та США. За попередньою інформацією, зустріч може відбутися вже наступного тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Ми єдина країна у світі, яка може відігравати таку посередницьку роль», — заявив представник Білого дому щодо тристоронніх переговорів.

Українські та американські представники вже озвучили Росії свої пропозиції щодо подальших кроків. За словами людей, обізнаних із ситуацією, тепер «м’яч на боці Росії».

Переговорний процес також відбувався за посередництва представника російського президента Кирила Дмитрієва. Минулого тижня він відвідав США, де зустрівся зі Віткоффом і Кушнером. Американський посадовець, обізнаний із перебігом переговорів, повідомив, що сторони, зокрема, обговорили пропозиції щодо енергетичного перемир’я.

Тепер Вашингтон і Київ очікують, що Дмитрієв донесе результати цих обговорень до керівництва Росії та допоможе з’ясувати позицію Москви щодо потенційних тристоронніх переговорів.

Переваги і ризики для України від енергетичного перемир’я

Голова комітету Верховної Ради України із закордонних справ Олександр Мережко в коментарі Kyiv Independent окреслив можливі переваги та ризики домовленості про енергетичне перемир’я.

«Є плюси й мінуси. Очевидна перевага для нас — збереження нашої енергосистеми та порятунок людських життів. Але, з іншого боку, наші далекі удари є дуже болючими для Росії та її воєнної машини. Тож є й певні недоліки… Втім, я схиляюся до такого перемир’я», — сказав Мережко.

Співзасновниця та керівниця аналітичного департаменту Українського центру безпеки та співробітництва Оксана Кузан зазначила, що для нової угоди необхідні постійний моніторинг та зрозумілий порядок фіксації й перевірки можливих порушень. На її думку, до контролю за виконанням домовленостей могли б долучитися США та європейські держави.

«Від США можна очікувати супутникового моніторингу ситуації, тоді як інші близькі міжнародні партнери також поінформовані та висунули свої пропозиції щодо роботи над відповідною угодою», — сказала Кузан.

Однак навіть створення механізмів контролю не усуває сумнівів українських посадовців щодо готовності Росії виконувати майбутню домовленість. Мережко, зі свого боку, звернув увагу на попередні випадки, коли, за його оцінкою, Путін порушував укладені угоди.

«Є 100% впевненість, заснована на досвіді, що Путін ніколи не дотримується угод. У будь-який момент, якщо це буде йому вигідно, він легко може їх порушити», — сказав народний депутат.

Нагадаємо, за даними The Atlantic, Віткофф і Кушнер обговорили із президентом України Володимиром Зеленським у Києві план обмеженого перемир’я як перший крок до ширшої мирної угоди, поєднуючи переговори з просуванням бізнес-інтересів. У жовтні американці планують організувати в Абу-Дабі тристоронню зустріч представників США, України та Росії щодо припинення ударів по енергетиці, а за посередництва Єгипту готується угода про безпеку судноплавства в Чорному морі.

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