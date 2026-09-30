На крок ближче до “ліків від старіння”: як експерементальний препарат продовжив життя тварин

Старіння

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Експерементальний препарат дозволив продовжити тривалість життя дріжджів, черв’яків і плодових мушок до 25%. Дослідники припускають, що в майбутньому подібний підхід може бути перевірений і на ссавцях, однак до випробувань на людях ще далеко.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Aging Cell.

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Йдеться про препарат під назвою 991, який безпосередньо активує білок AMPK. Він відіграє важливу роль у регулюванні енергетичного балансу клітин і допомагає організму адаптуватися до ситуацій, коли енергії недостатньо.

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AMPK іноді називають своєрідним «датчиком пального» клітин. Коли рівень енергії знижується, цей механізм пригнічує процеси, які потребують багато енергії, та активує ті, що допомагають її виробляти.

Природним шляхом AMPK активується, зокрема, під час фізичних навантажень, голодування та інших видів фізіологічного стресу. Вчені давно досліджують цей білок через його зв’язок із метаболізмом, запаленням і процесами відновлення клітин.

У новій роботі науковці використали препарат 991 для прямого впливу на AMPK у трьох організмах — дріжджах, нематодах і плодових мушках. У всіх трьох випадках дослідники зафіксували позитивний вплив на тривалість життя, причому максимальне збільшення становило близько 25%.

«Те, що нам вдалося продовжити життя дріжджів, черв’яків і мух, дуже важливо», — зазначила докторка Гелена Кошеме, яка очолює групу з дослідження окисно-відновного метаболізму Медичної дослідницької ради Великої Британії.

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За її словами, результати трьох видів організмів, які суттєво відрізняються один від одного, дають підстави продовжувати дослідження та перевірити, чи працюватиме такий механізм у ссавців.

Наступним етапом науковці планують з’ясувати, чи можна отримати аналогічний ефект у мишей.

Водночас дослідники наголошують: говорити про препарат як про засіб для продовження життя людини поки що зарано. Професор Філіпе Кабрейру з Медичної дослідницької ради Великої Британії зазначив, що до клінічних випробувань препаратів проти старіння на людях ще «дуже далеко».

Вчені також звертають увагу, що деякі препарати, зокрема метформін, уже здатні впливати на шлях AMPK. Однак вони діють опосередковано, тому результати таких досліджень складніше інтерпретувати.

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Нова робота стала першим дослідженням, у якому продемонстровано, що пряме фармакологічне активування AMPK може впливати на тривалість життя живих організмів одразу кількох різних видів.

Як ми писали, вчені припустили, що тривалість життя людини може мати фундаментальну біологічну межу, яку не вдасться подолати навіть за умови ефективного лікування вікових хвороб. Математичне моделювання показало, що за максимально сприятливого сценарію люди теоретично могли б жити приблизно 150–190 років. Причиною обмеження можуть стати випадкові мутації ДНК, які поступово накопичуються в клітинах і погіршують роботу органів. Водночас автори наголошують, що це не прогноз майбутньої тривалості життя, а математична модель для оцінки потенційної біологічної межі.

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