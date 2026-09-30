Тоня Матвієнко заговорила про весілля 27-річної доньки та відповіла на чутки про її вагітність

Тоня Матвієнко з донькою / © instagram.com/tonya_matvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко висловилася про новий статус доньки Уляни та її плани на весілля й вагітність.

Так, Уляна Матвієнко нині живе за кордоном, куди виїхала після початку повномасштабної війни. Нещодавно стало відомо, що дівчина заручилася — освідчення коханий зробив їй за межами України. Водночас сама Уляна поки не розкриває подробиць роману та не показує свого обранця.

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Натомість її мама вже розповіла, що закохані замислюються над весіллям. За словами Тоні, донька хоче влаштувати красиве святкування, однак поки пара не визначилася, яким саме воно буде. Співачка запевняє, що не втручається в рішення молодят.

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«Я сказала, що все, на весілля грошей нема. Та я жартую. Ми про це не говорили. Так, це такі великі, але приємні витрати. Вона хоче гарне весілля як дівчина. Вона буде за кордоном. Не знаю, вони поки це обговорюють, я ж не лізу. Вона каже: „Мамо, я сама“. Ще думають, побачимо», — поділилася артистка у програмі «Ранкова кава».

Уляна Матвієнко / © instagram.com/8.23.88

Окремо співачка прокоментувала розмови про те, що заручини доньки нібито можуть бути пов’язані з майбутнім поповненням у її родині. Матвієнко запевнила: Уляна не вагітна.

Артистка зізналася, що поки не поспішає ставати бабусею, адже її молодшій доньці Ніні лише 10 років. Водночас Тоня не приховує, що в майбутньому із задоволенням допомагатиме старшій доньці та хоче відчути радість від появи онука чи онучки.

«Ні, вона не вагітна. У мене Ніні ще 10 років, я ще не хочу. Але я до чого, я буду допомагати, звичайно. Але зараз страшно під час війни. У неї є ще для цього час. Вона молода, хай думає. Але ще не знає, що ніколи не буде на це часу. Не буде такого моменту, що „ну все, я вирішила“. То війна, то гроші, то кар’єра. Але я б хотіла звичайно побачити та потримати», — пояснила зірка.

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Нагадаємо, нещодавно чоловік Тоні Матвієнко прокоментував заручини 27-річної доньки співачки. Арсен Мірзоян чесно зізнався, як відреагував на радісну новину від Уляни.

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